О Нас

Гостевой дом «Солнечный» находится при въезде в город в тихом престижном районе Петрозаводска — Университетский городок. Это район малоэтажной жилой застройки, огороженный лесным массивом от основных городских магистралей, но в тоже время всего в 700 м от Лесного проспекта, на котором расположены автозаправочные станции с автомойкой, гипермаркет «Лотос Плаза» с множеством магазинов, кафе и крытым катком. В 10 мин ходьбы в здании университета открылся новый бассейн «Онего» с удобным режимом работы и демократичными ценами.

Гостевой дом «Солнечный» имеет свою охраняемую бесплатную парковку с подогревом двигателей и видеонаблюдением. Тихое спокойное место поможет вам отвлечься от городской суеты и хорошо выспаться, а уютный красивый дворик всегда порадует взор.

В каждом номере современная мебель, душ, туалет, полы с подогревом. В столовой зоне царит домашняя обстановка и уют. Вы сможете сами приготовить блюдо на свой вкус на хорошо оборудованной кухне и провести время за просмотром ТВ, забыв о том, что Вы находитесь вдали от дома.